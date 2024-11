Oasport.it - Nastase durissimo su Sinner: “Se fosse stato rumeno, 2-3 anni di squalifica. Swiatek? In Polonia non sono cretini…”

Nel mondo del tennis l’argomento più discusso degli ultimi mesi è, senza ombra di dubbio, il caso legato al doping che ha coinvolto J. Tutti, infatti, hanno voluto dire la loro su quanto accaduto al tennista altoatesino, spesso però a sproposito o con informazioni quantomeno parziali. L’ultimo in ordine di tempo ad iscriversi a questo gruppo? Ilie. Il tennista, vincitore di 2 titoli del Grande Slam (Roland Garros e US Open) ha colto l’occasione della recenteper un mese di Igaper dare il via ad una invettiva sull’argomento doping nel tennis: “Il caso di Iga? Le hanno comminato solo un mese diperché viene dalla. Non si staccano dalla testa, noncretini come noi. Questa è la differenza”.Da, Ilieha detto la sua sulla presunta disparità di trattamento con quanto avvenuto con Simona Halep: “Noi in Romania siamo il terzo mondo, lainvece è nel mondo buono, ecco perché ha avuto solo un mese di stop.