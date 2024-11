Lanazione.it - Mostra “Caramba: il maestro del costume nella Giostra del Saracino”

Arezzo, 30 novembre 2024 –: ildeldel” Quella di sabato 7 dicembre sarà una giornata ricca di storia ed emozioni per ladelche, nel novantesimo anniversario della realizzazione degli abiti giostreschi creati dalle sue mani, ricorda Luigi Sapelli, in arte, con un allestimento delle sue creazioni e un annullo filatelico speciale. Era il 1934, infatti, quando per la prima volta i costumi da lui realizzati fecero ingresso in Piazza Grande vestendo i figuranti delladele in occasione dell'anniversario l'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche –deldel Comune di Arezzo, in collaborazione con il Consiglio della, vuole rendere omaggio al grande artista con la: ildeldel”.