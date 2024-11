Agi.it - Maneggia la pistola e ferisce la figlia di 7 anni. Poi scappa

AGI - Il padre stavando unaed è partito un colpo che ha ferito ladi 7che era accanto a lui. È accaduto in una casa di San Giova Teduccio, quartiere della zona orientale di Napoli, giovedì sera. La bambina è stata portata all'ospedale Villa Betania, dove le è stato estratto il proiettile, rimasto conficcato nella spalla. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Inizialmente la madre, ascoltata dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti in ospedale, aveva parlato di un proiettile vagante che aveva ferito lamentre giocava ai giardinetti con altri bambini, ma gli accertamenti eseguiti dagli uomini della Scientifica hanno permesso di ricostruire l'accaduto e hanno spinto la madre a fornire la vera ricostruzione dei fatti. Il padre della bambina, un 46enne con precedenti e considerato vicino alla criminalità organizzata, stavando unain salotto quando è partito un colpo che ha ferito la, che in quel momento si trovava in un'altra stanza.