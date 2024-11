Metropolitanmagazine.it - Luca Barbato, chi è il marito di Samantha De Grenet: “Sposati due volte, in mezzo una separazione”

è ildella showgirlDee padre di suo figlio Brando, venuto al mondo nel 2006. Nel corso della loro storia d’amore, la coppia ha vissuto momenti altalenanti: si sono infattiper ben due, sebbene dici sia stata una breve.Chi è: la storia d’amore conDeLa love story traDee ilè una vera e propria odissea d’amore. Il primo matrimonio risale al 2005 – celebrato a Terni con rito civile – mentre il secondo, avvenuto a seguito di diversi anni di, al 2015. Le nuove nozze sono state officiate con rito religioso. Per la Dequello connon è però stato il primo matrimonio. La showgirl ed ex modella romana si è infatti sposata per la prima volta giovanissima con Pierfrancesco Micara – ex fidanzato di Rosita Celentano – con il quale l’unione è stata annullata.