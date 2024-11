Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2024 in DIRETTA: si avvicina il momento di Federica Brignone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 Pazzesca ed inattesa manche di Dvornik: si porta al comando con 1.01, miglior tempo di manche. Ora la polacca Maryna Gasienica-Daniel (-0.04).19.24 In pista la slovena Neja Dvornik (-0.62).19.22 Mancano 15 atlete. Al comando Holdener con 0.03 su Hensien e 0.34 su Alphand. Sesta Zenere a 0.81, settima Collomb a 1.08, nona Ghisalberti a 1.11, 13ma Della Mea a 3.62.19.21 Bucik Jogan quinta a 0.65.19.20 Breche conferma di avere qualità importanti: la 23enne francese è quarta a mezzo secondo. Ora la slovena Ana Bucik Jogan (-0.58).19.18 Scivolata per Direz, che aveva ben 66 centesimi di vantaggio al secondo rilevamento. Attenzione ora alla francese Clarisse Breche (-0.28), qualificata con il pettorale n.62.19.17 Alphand terza a 34 centesimi.