Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese muove alla 14a dopo oltre mezz’ora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:06 La (leggera) variazione della situazione attuale, conche può ora sviluppare anche l’altro piano, quello sul lato di Donna con b5. Oppure c’è anche la copertura del Re, che è più appartenentecategoria “mosse tranquille”, ma una buona scelta.spent 33 minutes on 14.h6, withinstantly withdrawing his bishop to h4! #pic.twitter.com/aFWPXBOcM8— chess24 (@chess24com) November 30,11:0433 minuti di riflessione,gioca 14. h6 cuirisponde naturalmente e immediatamente con 15. Ah4.11:03 Una delle cose dette dain conferenza stampa, speciela terza partita, è che le lunghe riflessioni indicavano una posizione che non gli piaceva. Chissà se questo è il caso.