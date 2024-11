Davidemaggio.it - Infortunio Peron: Federica Pellegrini di nuovo senza maestro

Non c’è partecipazione a Ballando con le Stelle più tormentata di quella di. A poche ore dalla decima puntata, infatti, la campionessa potrebbe perdere un altro partner di ballo.Dopo la travagliata avventura in coppia con Angelo Madonia, rimosso dal suo ruolo di(ecco cosa ha detto in merito Milly Carlucci), la nuotatrice si apprestava ad undebutto a Ballando: quello di questa sera in coppia con Samuel. Il ballerino, però, si è infortunato.E’ Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter ad anticipare in mattinata la grana della, rivelando dell’del suopartner di ballo che parrebbe mettere a rischio la loro esibizione in puntata. Il fattaccio è successo appena ieri:si è infortunato al ginocchio durante le prove.