Il Napoli a Torino cerca la via per gli assist a Lukaku

Tempo di lettura: 2 minutiPrimi in classifica con gli inseguitori che non mollano. Uno stimolo costante per ilche domani gioca amentre guida la serie A da due mesi, ma ha un solo punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Fiorentina e Lazio. Conte si gode il suorisvegliatosi dopo un anno nero, ma tiene però alta la tensione, chiedendo passi avanti nelle settimane di allenamento che ci sono in una stagione fuori dalle coppe. Al centro del lavoro l’attacco azzurro, che ha realizzato sei gol nelle ultime sei partite al termine di una manovra che funziona ma non trova spesso la conclusione giusta. Conte vuole una migliore intesa tra Kvaratskhelia e: i due sono entrambi a quota 5 gol fatti con il georgiano che ha fatto anche duegol, di cui uno anella goleada contro il Cagliari.