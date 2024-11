Iodonna.it - I modelli più di tendenza per entrare subito nello spirito delle Feste 2024

Leggi su Iodonna.it

Anche le fashioniste più sofisticate non riescono a dirgli di no: il maglione di Natale, ironico ma tradizionale, si prepara a tornare nei guardaroba. Dai motivi classici che richiamano fiocchi di neve e renne, fino ai design più audaci che giocano con colori brillanti e dettagli oversize, questi capi sono ormai un must-have del periodo natalizio. Kate Middleton e il suo bianco Natale: il total white al concerto la rende angelica X Per il Natale, le proposte spaziano dai pezzi intramontabili a quelli di, inclusi icon scritte divertenti o collezioni dei grandi brand di moda.