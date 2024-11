Sport.quotidiano.net - Hokkaido, la vetta è a un passo. Guarnieri preferisce il basso profilo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Buone notizie in casa: "Ronchi è recuperato, giovedì ha fatto il primo allenamento", spiega il tecnico rossoblù Francesco. Ergo, il capitano sarà a disposizione questa sera, quando al PalaSavena, dalle 21, Bologna ospiterà per la nona giornata del campionato di serie B la Canottieri Ongina. L’ha riscattato a Grassobbio il primo ko con Modena, nonostante l’assenza dello schiacciatore e torna in campo con l’obiettivo di tenere il: anche perché la giornata propone lo scontro al vertice tra Mirandola e Montichiari. Ottenere i tre punti darebbe la garanzia ai rossoblù di issarsi al secondo posto solitario e in caso di un tie-break tra le concorrenti di agguantare addirittura il primo posto. "E’ presto per guardare la classifica, dobbiamo concentrarci su di noi e sul nostro percorso di crescita.