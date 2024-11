Iodonna.it - Feste in total black. Gli outfit e gli abbinamenti chic noir a cui ispirarsi adesso

Leggi su Iodonna.it

is back. Le minigonne alternate ai pantaloni maschili. Camicia e blazer, i capi che non possono mancare. Tra gli accessori, lo stivale nero. E le note rock dei capi e dettagli in pelle. Tutto nel tono neutro, ma di carattere, per definizione: il nero corvino. Il non colore per eccellenza torna protagonista nell’autunno-inverno 2024/2025 sotto forma di audaci party, giusto in tempo per Natale e Capodanno 2024. Cinque consigli di stile per impreziosire un semplice tubino nero X Leggi anche › Il look del giorno, con l’intramontabile cappotto nero che slancia la figura Come rendere accattivante il lookin queste festività? Il segreto sta tutto negli: ecco gli stratagemmi di stile più riusciti a cuiin questa stagione per trasformare l’ensemble più rigoroso in un partydegno di nota, adatto per un’occasione serale speciale.