Ilrestodelcarlino.it - "Disco e tour, così libero la mia energia"

Duo Bucolico, Lorenzo Kruger, Nestor Fabbri, Alfredo Nuti Dal Portone, Raymond Solfanelli, The Oze e altri artisti della scena locale e non solo: tutti insieme stasera si ritrovano sul palco dello Spazio Marte per festeggiare l’uscita di ‘Non mi piaci’, il nuovodella cantautrice romagnola Crista, eclettica artista pop-rock che con i suoi live pieni dista girando i club di tutta Italia. All’anagrafe Alessia Pensalfini, Crista è nata 37 anni fa a Cattolica, ma oggi ha scelto Cesenatico come sua casa. Il suo ultimo lavoro in studio - terzo nel suo palmares - è stato pubblicato da Piccio Records ed è disponibile su tutte le piattaforme online. Che genesi ha avuto questo album? "L’ho scritto di getto, in un mese o poco più. Le mie canzoni nascono spesso, in una manciata di minuti: è come se presente e passato si incontrassero in un preciso istante, mentre compongo, e allora capita che una sensazione o una suggestione vissuta anni prima torni vivida nella mia mente e prenda posto in un verso o in un ritornello".