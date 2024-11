Coldiretti e Unaprol, decalogo a salvaguardia dell’olio extravergine

Leggi su Ildenaro.it

Scegliere sempre, perché ottenuto senza estrazione chimica, meglio se italiano e Dop; diffidare del termine ‘condimenti’; rifiutare l’oliera al ristorante; leggere l’etichetta. Sono alcuni dei consigli salva-spesa contenuti nelpresentato dain occasione della Giornatanuovo nei mercati di Campagna Amica, con iniziative in tutta Italia tra degustazioni e corsi alla scoperta del simbolo della Dieta Mediterranea, oltre che un prezioso alleato per la salute. La prima regola per garantirsi un olio di qualità è preferire la categoria “oliodi oliva” (Evo), spiegano-. E’ la categoria superiore, ottenuto direttamente dalle olive senza estrazione chimica. La lettura dell’etichetta rivela, infatti, molte cose sul prodotto che si sta per acquistare.