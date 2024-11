Metropolitanmagazine.it - Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano e perché era stata criticata sui social

, classe 1997, è una modella e un’atleta di alto livello di origini russe (delle quali ha sottolineato molto spesso di essere molto fiera).è una donna bellissima che negli anni ha ottenuto grandi consensi come modella vincendo anche concorsi di bellezza come Miss Sport e Miss Best Model. In più, è molto attiva anche suidove ormai lavora anche come influencer. Allo stesso tempo, però, la ragazza è anche una campionessa dello sport, specializzata nei 400 metri ostacoli., ex atleta edi, recentemente erainvestita da numerose critiche suidopo alcune dichiarazioni fatte su Instagram, che riguardavano il conflitto tra Ucraina e Russia. La modella aveva infatti pubblicato un post nel quale affermava con orgoglio le sue origini russe, non nascondendo anche di essere una sostenitrice di Putin.