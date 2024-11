Anteprima24.it - C.N.Posillipo-De Akker Bologna 13-9, Porzio: ”Stiamo diventando una squadra forte”

Tempo di lettura: 2 minutiSplendido successo del C.N.che, nella gara valevole per l’ottava giornata del Campionato di Serie A1, supera la Deper 13-9.Larossoverde gioca un ottimo primo tempo, chiuso sul 6-1, conducendo la gara fin dalle prime azioni. Briganti, con 5 gol, è il top-scorer dell’incontro.Ottimo inizio di Briganti che realizza 2 gol consecutivi dopo due minuti di gioco, Bertoli segna il 3-0 in superiorità numerica, Valle colpisce in controfuga e successivamente da fuori per il 5-0. La Desegna il primo gol con Gallo, in superiorità, risponde Somma, anche lui uomo in più, 6-1 dopo il primo tempo.Nel secondo tempo segna Luongo, in superiorità, risponde Rocchino. Viene espulso Luongo, Mattiello segna l’8-2 in superiorità. Nell’ultima azione del quarto, con l’uomo in più, Bragantini segna l’8-3.