Bologna-Venezia 3-0 Ndoye e Orsolini abbattono i lagunari

, 30 novembre 2024 – Ilriscatta le ultime due sconfitte contro Lazio e Lille e travolge il3-0. Servono due rigori però ai rossoblù per sbloccarla: il primo lo segna, il secondo. Nel finale il terzo gol per la squadra di Italiano lo segna ancora. FinalmenteItaliano conferma la coppia difensiva Lucumi-Beukema, davanti turno di riposo percon Karlsson che completa il tridente insieme ae Castro. NelNicolussi Caviglia stringe i denti ed è titolare in mediana, parte fuori Ellertsson mentre davanti è intoccabile Pohjanpalo. Al quarto d’ora prima chance del match per ilsgasa sul lato destro dell’area di rigore e incrocia con il destro, fuori. Al 17’ il cross di Miranda è perfetto: si inserisce Odgaard, ma con il destro al volo spara alto.