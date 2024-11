.com - Ballando con le stelle 2024: tra Guaccero e Nargi, i bookmakers vedono Nina Zilli “terza incomoda”

Leggi su .com

con le, Biancae Federicarestano le favorite per la vittoria finale, con”: Federica Pellegrini ancora lontana nonostante l’arrivo di Samuel PeronNella 19ª edizione dicon lenon mancano i colpi di scena, ultimo fra tutti l’addio di Angelo Madonia, il maestro di Federica Pellegrini. “La Divina”, da questo sabato, avrà un nuovo compagno di pista: Samuel Peron. Sarà un passo in più per avvicinarsi al successo? Secondo gli esperti Sisal le probabilità di vedere la Pellegrini vincente sono ancora basse, tanto che il suo trionfo pagherebbe 12 volte la posta.con le– video intervista BiancaBiancae Federica, rispettivamente offerte a 1,80 e 2,25, continuano a essere le due grandi favorite per la vittoria finale e, al momento, non lasciano spazio a “nuovi passi”.