Audace e rivoluzionario L’universo Santos voluto da Cartier

di Egidio Scala Conquistare il cielo, sfidare la nozione di tempo e prendersi gioco della gravità: il caratteredel pilota Alberto-Dumont arriva fino ai giorni nostri con le nuove collezioni, che perpetuano lo spirito, lo stile e la magia di un pioniere che amava la libertà. Fedele all’inventività e all’originalità dell’aviatore,prosegue l’avventura immaginando due nuove versioni di questa icona, due orologi che mettono in discussione la nostra percezione del tempo. Da un lato, l’elegante orologio-Dumont Rewind capace di invertire la lettura tradizionale del tempo e, dall’altro, l’deDual Time che permette la lettura contemporanea di due fusi orari. Come per tutti i modelli della collezionedi, il bracciale assicura una straordinaria semplicità d’uso: che sia in acciaio o in pelle, tutte le versioni sono intercambiabili grazie al sistema brevettato QuickSwitch, costituito da un meccanismo invisibile che diventa un tutt’uno con l’architettura della cassa; inoltre, grazie al sistema SmartLink, anch’esso brevettato, è possibile regolare alla perfezione le maglie e quindi la misura del bracciale in metallo senza l’impiego di ulteriori strumenti.