X Factor 2024: i Patagarri conquistano la finalissima con Elvis

rendono “patagarroso” tutto quello che fanno. Nella semifinale di X(su Sky e in streaming su NOW), i cinque artisti milanesi si sono esibiti in Can’t Help Falling In Love di, eseguito con l’orchestra. Sono stati i più votati della prima manche. E hanno conquistato ladi #XF: saranno sul palco di Piazza del Plebiscito, a Napoli, giovedì 5: alle ore 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW e anche in simulcast in chiaro su TV8.Nella puntata di giovedì 28 novembre Xha decretato i 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli: sono Les Votives, Lorenzo Salvetti e I– tutti e tre di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo – e Mimì, di Manuel Agnelli.