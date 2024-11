Sport.quotidiano.net - Tottenham-Roma 2-2: Hummels all'ultimo respiro regala un punto d'oro ai giallorossi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Londra 28 novembre 2024 – Sulla carta era una delle sfide più interessanti di questa quinta giornata di Europa League e sul campo non ha tradito le attese.pareggiano per 2-2 una sfida dall'elevatissimo tasso adrenalinico dove i capitolini si vedono annullate la bellezza di tre reti, ma riescono in ogni caso a rimontare per ben due volte i londinesi. Son la sblocca su rigore dopo soli 2', ma N'Dicka riesce a rimettere in equilibrio la gara, prima della rete di Johnson che fa chiudere la prima frazione avanti ai padroni di casa. Nella ripresa i ragazzi di Ranieri creano tantisisme occasioni da gol e solo nei minuti di recuero trovano il pareggio per merito di. Unprezioso che permette ai capitolini di continuare a macinare punti in Europa, mentre ilnon riesce a ritrovare subito i tre punti, dopo l'ko contro il Galatasaray.