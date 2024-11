Gaeta.it - Sversamenti illeciti nel Tevere: l’operazione della Polizia Locale sgomina un sistema criminale

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di grave inciviltà è avvenuto nei pressi del, dove un camion ha scaricato rifiuti speciali nell’acqua. L’accaduto è stato ripreso da un cittadino che, con il suo smartphone, ha messo in luce una pratica illecita che pareva sfuggire ai controlli. Grazie alla rapida diffusione di questo video sui social, gli agentidi Roma Capitale sono riusciti a far partire un’indagine approfondita che ha portato alla scoperta di un’organizzazione di smaltimento illecito dei rifiuti.Le immagini che svelano il crimineIl filmato che ha catturato l’attenzione è stato pubblicato sulla pagina “Welcome to favelas”, ottenendo rapidamente migliaia di visualizzazioni e commenti indignati. I cittadini hanno assistito increduli a immagini di un autocarro che sversava rifiuti speciali sulle rive del fiume, un atto che non solo ha danneggiato l’ambiente, ma ha anche minato la salute pubblica.