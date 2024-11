Thesocialpost.it - SuperEnalotto, centrato un 5+1 da oltre 300mila euro

Serata fortunata per qualcuno in Italia, che grazie a un’estrazione decisamente da ricordare delavrà probabilmente già stappato lo spumante. Anche se non è arrivato nessun 6 nell’estrazione di oggi, venerdì 29 novembre, è infatti statoun 5+1 da 384.658,56. Realizzati anche cinque 5 ai quali vanno ciascuno 24.854,86. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 38,6 milioni di.Leggi anche: Scontro tra auto e un furgone nel Barese: ci sono due morti e due feritiSi ricorda che la combinazione vincente del concorso di oggi delè 21, 33, 44, 55, 75, 80. Numero Jolly: 53. Numero SuperStar: 64. L'articoloun 5+1 daproviene da The Social Post.