Sono arrivati i War Games!

Il tanto atteso Premium Live Event di Novembre, ossia Survivor Series War, è alle porte. Sabato notte, in territorio Canadese, i wrestler della WWE si affronteranno in diverse modalità di incontro, tra le quali spicca (com’è ovvio) il 5 contro 5 nella gabbia. Il Warmatch appunto. Come l’anno scorso, ne avremo due in opera: Quello maschile e quello femminile. Questo evento lo si aspetta da circa un anno, da quando The Rock ritornò in pompa magna annunciando di voler prendere il proprio posto a capo tavola. Dopo sappiamo tutti ciò che è successo, abbondantemente spiegato anche in un interessante documentario prodotto dalla Compagnia riguardo i retroscena di quel periodo, con la dirigenza che voleva un Main Event a WM XL e il pubblico un altro. Se avessimo chiesto in quei caldissimi momenti del 2023 quale sarebbe stato lo scenario di questo sabato notte, buona parte dei fans avrebbe risposto così: Da un lato Roman Reigns e la sua Bloodline, e dall’altro The Rock a capo di una stabile tutta sua.