Slittino CdM 2024 2025 | a Lillehammer bene gli azzurri nelle prime prove

Leggi su Sportface.it

Con ledi Nations Cup è stata inaugura la prima tappa di Coppa del Mondo diin quel di(Norvegia). Nel singolo maschile miglior tempo per il tedesco Timon Grancagnolo, mentre il nostro Leon Felderer è quinto a 0?380 dal rivale tedesco. Qualificati per ledi CdM di questo fine settimana anche Alex Gufler (14°) e Lukas Peccei (16°). Nel singolo femminile guida Barbara Allmeier e a 0?200 dalla testa c’è Nina Zoggeler, quarta, con l’altra altoatesina Sandra Robatscher nona a 0?443. Nel doppio terzo posto per Ivan Nagler e Fabian Malleier, mentre nel doppio femminile c’è la seconda piazza conquistata da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber. Domani la prima tappa di Coppa del Mondo si aprirà alle 9:30 con il doppio femminile per proseguire alle 11:20 con il singolo femminile; alle 13:45 toccherà infine al doppio maschile.