Sky e NOW | le novità di dicembre 2024! Tutti i film e le serie tv in arrivo!

Sky e NOW hanno annunciato la lista deie delletv in prima visione innel mese diin Italia. Subito sotto trovate la lista completa.Vi ricordiamo, inoltre, l’elenco non è quello definitivo, potrebbero quindi esserci delle variazioni nei prossimi giorni.Iin prima visione insu Sky e NOW asu CINEMA UNO: UN ANNO DIFFICILE Commedia8su CINEMA UNO: MA CHI TI CONOSCE? Commedia/Romantico14su CINEMA DUE: ERA MIO FIGLIO Commedia/Drammatico15su CINEMA UNO: UN OGGI ALLA VOLTA Commedia20su CINEMA UNO: LA STANZA DEGLI OMICIDI Commedia/Thriller22su CINEMA UNO: THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA Commedia/Drammatico25su CINEMA UNO: WONKA Fantastico/Musicale26su CINEMA UNO: COME FAR LITIGARE MAMMA E PAPA’ Commedia27su CINEMA UNO: A QUIET PLACE – GIORNO 1 Horror/Fantascienza30su CINEMA UNO: GODZILLA E KONG – IL NUOVO IMPERO Azione/FantascienzaLetv in prima visione insu Sky e NOW a: PIEDONE – UNO SBIRRO A NAPOLI Stagione 1 Sky Investigation Doppio episodio ogni lunedì alle 21.