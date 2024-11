Gqitalia.it - Senna sa mettere in fila tutta la storia del pilota senza annoiare mai, anche quando si va sul tecnico

Ayrtonvoleva solo correre. Di più: voleva primeggiare. È la condanna dei grandi campioni, semplicemente.campione lo era, lo è stato, eppure l’ha inseguita a lungo, quella definizione. Prima di diventare leggenda, unainterrotta tragicamente sul circuito di Imola il primo maggio 1994, Ayrton era Beco, il ragazzino che sperava di farcela, sognava di farcela, alle prese con dubbi, timori, paure e perplessità. Lo racconta benissimo, la nuova miniserie di sei episodi che arriva su Netflix il 29 novembre. Con Gabriel Leone nei panni del protagonista, la miniserie racconta la vita delbrasiliano, dalla gioventù fino alla consacrazione in Formula 1, di cui è stato campione per tre volte..jpgAlexandre Schneider/NetflixA trent'anni dalla sua scomparsa,è il biopic perfetto per le generazioni che non hanno mai visto correre il brasiliano: le vittorie, le delusioni, mail modo in cui lo sport si mescolava con la sua vita, dall'aspra rivalità con Alain Prost all'antipatia con il presidente Fia di allora Balestre.