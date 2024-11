Thesocialpost.it - Scopre di avere un tumore, la risposta dell’azienda è commovente: “Curati, ti aspettiamo e lo stipendio è assicurato”

In un crescendo di notizie preoccupanti e di cronache violente, ci sono storie che riconciliano con l’umanità. Solidarietà e umanità contrassegnano infatti ciò che è avvenuto a Pordenone, dove il 25enne Giuseppe Cannavale, che ha raccontato la sua storia a La Repubblica, ha ricevuto il sostegno inaspettato della sua azienda, L&S Italia Spa, dopo aver scoperto di essere malato di linfoma di Hodgkin. Unche gli è stato diagnosticato all’improvviso, durante i suoi primi mesi di lavoro.Quando Giuseppe ha ricevuto la terribile notizia, temeva che il suo contratto interinale, ancora in fase di apprendistato, sarebbe stato immediatamente rescisso. Un pensiero che, come racconta, gli aveva fatto perdere ogni speranza, soprattutto perché la malattia aveva già iniziato a minare la sua salute.