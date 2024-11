Ilgiorno.it - Ruba una maglietta, fermato dalla polizia locale e denunciato

Rho (Milano), 29 novembre 2024 – Hato unaall'interno di un negozio di via Madonna a Rho e poi si è allontanato a piedi per le vie del centro. Lalo ha rintracciato,per furto. E' successo giovedì mattina intorno alle 11.30. Una pattuglia del servizio di pronto intervento in servizio per le vie del centro storico è stata avvicinata da un commerciante che gli segnalava il furto di un capo di abbigliamento dal proprio negozio. Il negoziante ha descritto l’uomo che aveva sottratto unadel valore di 30 euro, indicando la direzione presa durante la fuga. Gli agenti hanno rintracciato l’autore del furto che era ancora in possesso del capo di abbigliamentoto. Si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine, con numerosi precedenti penali specifici.