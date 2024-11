Iltempo.it - Occupato il Liceo Virgilio a Roma: gli strani motivi della protesta

Leggi su Iltempo.it

È statoieri sera dagli studenti il, in via Giulia a. Isono stati illustrati dal Collettivo autorganizzatoin un documento pubblicato su Facebook. Gli studenti vogliono «attraverso l'occupazionescuola, creare quell'ambiente di confronto libero e indipendente che non è più possibile avere al di fuori di questa forma di», per garantire, «a chiunque volesse parteciparvi, la possibilità di attraversare un luogo caratterizzato da valori messi sempre più a rischio nel mondo di oggi: antifascismo, transfemminismo, tutela delle minoranze, supporto al popolo palestinese, vera libertà di espressione e il diritto a una vita dignitosa». Tra gli altriviene citato il ddl sicurezza che secondo il collettivo «è la rappresentazionevolontà sempre più evidente di rimettere in discussione libertà e i diritti conquistati nel corso del tempo, nonché il tentativo di criminalizzare la lotta quotidiana di chi si batte per il proprio diritto all'abitare».