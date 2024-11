Nerdpool.it - Netflix: le novità di dicembre 2024! Tutti i film e le serie in arrivo in Italia!

Ecco tutte le novità in arrivo a dicembre su Netflix. Sicuramente troverete qualcosa da vedere tra gli Original e il contenuto non "Originale" presente su Netflix! Subito sotto trovate la lista divisa per categoria: Film Originals e Serie TV Originals, contenuti non originali, Anime e Animazione e Doc & Comedy. Vi ricordiamo che la lista è in continuo aggiornamento e che potrebbe quindi subire variazioni. Film Originals in arrivo a dicembre: 4 dicembre LA BELLA ADDORMENTATA Fantastico 4 dicembre: IL TRENO DEI BAMBINI Drammatico/Storico 4 dicembre THAT CHRISTMAS Animazione/Commedia 6 dicembre: STORIA DI MARIA Drammatico/Thriller 6 dicembre UNA MAMMA SENZA FRENI Commedia 13 dicembre: CARRY-ON Crimine/Thriller 13 dicembre DISASTER HOLIDAY Commedia/Famiglia 20 dicembre: THE SIX TRIPLE EIGHT Drammatico/Guerra 20 dicembre UMJOLO: DAY ONES Drammatico/Romantico 20 dicembre FERRY 2 Crimine/Thriller Serie Tv Originals in arrivo a dicembre: 4 dicembre TOMORROW AND I Mini 5 dicembre: BLACK DOVES Stagione 1 6 dicembre: ECHOES OF THE PAST Stagione 1 11 dicembre: CENT'ANNI DI SOLITUDINE Stagione 1 12 dicembre: NO GOOD DEED Stagione 1 12 dicembre LA PALMA Mini 13 dicembre: SIVIGLIA 1992 Mini 18 dicembre: EL NINERO Stagione 2 19 dicembre: VIRGIN RIVER Stagione 6 26 dicembre: SQUID GAME Stagione 2 Film e Serie i contenuti non originali in arrivo a dicembre: 1 dicembre LITTLE DIXIE 1 dicembre MERCY 2 dicembre: LA RECLUTA 5 dicembre: 7 ORE PER FARTI INNAMORARE 8 dicembre: TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO 9 dicembre: MISSING 11 dicembre: SCENT OF A WOMAN – PROFUMO DI DONNA 14 dicembre: HARRY POTTER SAGA 15 dicembre: ESPIAZIONE 15 dicembre TERMINATOR – DESTINO OSCURO 15 dicembre PARENTHOOD Stagione 1-6 18 dicembre: AUSTIN POWERS – IL CONTROSPIONE 18 dicembre TRE DI TROPPO 23 dicembre: IL DOMANI TRA DI NOI 25 dicembre: NATA PER TE Anime e Animazione in arrivo a dicembre: 5 dicembre JENTRU CHAU CONTRO IL REGNO DEI DEMONI Stagione 1 5 dicembre BEASTARS Stagione 3 (Parte 1) 19 dicembre: IL PRINCIPE DEI DRAGHI Stagione 7 Documentari & Comedy in arrivo a dicembre: 3 dicembre: FORTUNE FEIMSTER: CRUSHING IT 4 dicembre: CHURCHILL IN GUERRA Mini 4 dicembre THE ONLY GIRL IN THE ORCHESTRA: LA STORIA DI ORIN O'BRIEN 4 dicembre L'ULTIMATUM: O MI SPOSI O TE NE VAI Stagione 3 6 dicembre: BIGGEST HEIST EVER: LA PIU' GRANDE RAPINA DI SEMPRE 7 dicembre: A NONSENSE CHRISTMAS WITH SABRINA CARPENTER 10 dicembre: POLO Stagione 1 10 dicembre JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS.