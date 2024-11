Tvplay.it - MARCO NEGRI: “VI RACCONTO PAUL GASCOIGNE. ALLEGRI? E’ UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI AL MONDO”

L’ex attaccante, tra le altre dei Glasgow Rangers, Perugia e Cosenza,è intervenuto in diretta su TvPlay“UNA VOLTA CHE SEI DEI RANGERS LO SEI PER SEMPRE” – “Dicono che una volta che sei deI Rangers, sarai sempre Rangers. Alla presentazione della maglia Nike di Rangers facemmo una partita con 47 mila persone, era un’amichevole tra Rangers A e Rangers B. Come fa la Juventus prima di iniziare la stagione. Io sono andato in Scozia al buio, pochi italiani in quegli anni andavano all’estero. Lì ho iniziato a fare cose diverse, a vivere abitudini diverse. Pioveva sempre, avevo sistematicamente il raffreddore. L’alimentazione era completamente diversa, i miei compagni mangiavano patatine e pollo prima della partita, correvano il doppio di me. Qualcosa di incredibile, la mia carta magica era il gol.