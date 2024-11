Quotidiano.net - Lotta alla povertà. Un orfanotrofio per le bambine nella Kapisa

In Afghanistan, secondo il rapporto dell’IPC1, il sistema di classificazione integrata delle fasi della sicurezza alimentare, 3,2 milioni di bambini sotto i cinque anni sono gravemente malnutriti. Gli orfanotrofi svolgono un ruolo cruciale nel sollevare le famiglie che non possono permettersi di provvedere ai bisogni primari dei figli, garantendo accoglienza, istruzione e accesso alle cure. Un’isola di salvezza per non soccombere a fame, violenza, matrimoni precoci, abusi domestici e lavoro minorile. Nel 2022 Nove Caring Humans – una delle poche Ong italiane ancora operative in Afghanistan – e Otb foundation hanno investito risorse e fondi per riattivare l’pubblico maschile di, la più piccola provincia densamente popolata a nord est di Kabul. Da allora la struttura è diventata un rifugio sicuro per oltre 50 bambini che hanno ora la possibilità di crescere serenamente.