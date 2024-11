Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 19-24, Eurolega basket in DIRETTA: buon primo quarto degli italiani fin qui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFine! Avanti di 5 punti.19-24 Fuori il. Dentro il secondo.Fallo su Mirotic nell’ultima azione del 1°. Due tiri liberi per lui.19-23 Fallo e canestro valido per il.14-23 Ottimo Brooks in contropiede.14-21 Ci prova Leday ma niente da fare. Solo ferro per lui.14-21 Dimitrijevic!!! Da casa sua! che tripla.14-18 Piede perno di Diop, bel movimento e canestro da due.14-16 Dentro il secondo tiro libero.In lunetta Sanli che sbaglia illibero.2° fallo di Ricci.Ci prova Colson dall’altra parte ma la palla entra ed esce dal canestro.Gira bene la pallama Dio perde la palla.Fallo di Ricci su Colson che stava ripartendo dopo aver recuperato palla.13-16 Che tiro di Colson. Pulitissimo.10-16 Bellissimo movimento di Shields.