Oasport.it - LIVE F1, GP Qatar 2024 in DIRETTA: scattano le uniche prove libere a Lusail! La Ferrari lancia la sfida alla McLaren

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 La situazione meteo a. Temperatura di 21° per quanto riguarda l’atmosfera, 26° sull’asfalto ma, attenzione, vento particolarmente sostenuto.14.31 Piloti subiti in azione per sfruttare al massimo i soli 60 minuti didel weekend!14.30 SEMAFORO VERDE!!LEDEL GP DEL!14.28 Pochi istanti al via delle, tutto pronto a!14.26 Max Verstappen, invece, avrà smaltito i festeggiamenti per il suo quarto titolo? L’olandese, ormai rimasto da solo in Red Bull viste le pessime prestazioni di Sergio Perez, correrà con la mente libera, ma avrà una RB20 di nuovo competitiva?14.23 Attenzione alle Mercedes. Dopo la doppietta di Las Vegas, George Russell e Lewis Hamilton vogliono il bis, ma riusciranno a riportare la vettura nella giusta finestra di utilizzo come accaduto in Nevada?14.