Oasport.it - Le reazioni al caso Swiatek: Kyrgios e Kafelnikov polemici, l’amara riflessione di Fritz

Leggi su Oasport.it

La notizia è di ieri e ha avuto non poche le. Stiamo parlando della positività alla trimetazidina, dopo un controllo antidoping al di fuori delle competizioni previsto ad agosto del 2024, della n.2 del mondo del tennis, Iga. Unche, come accaduto per Jannik Sinner, sta facendo discutere sia sul giudizio da parte dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency) che sulle regole dell’antidoping.A questo proposito, le considerazioni sono state diverse. Come era già accaduto con Sinner, l’australiano Nickè tornato a parlare e non ha usato mezzi termini per accusare la menzionata ITIA e non credendo alle giustificazioni di: “La scusa che tutti noi possiamo usare è che non lo sapevamo. Semplicemente non lo sapevamo. I professionisti ai massimi livelli dello sport ora possono semplicemente dire ‘non lo sapevamo’“, il posto su X di