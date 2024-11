Ilfattoquotidiano.it - “L’aggressione con l’acido? Non voglio vendetta, ma far prevalere il bene sul male. Ho l’urgenza di parlare alle nuove generazioni”: Lucia Annibali si racconta

“Racconto la mia storia perché non appartiene solo a me. Non ci siamo solo io e i miei aguzzini dentro quella sera. In questi anni c’è un tumulto di violenza e sopraffazione che sembra infinito, inarrestabile”. Sono queste le parole che l’avvocatasceglie di usare per illustrare il suo nuovo libro, Il futuro mi aspetta, edito da Feltrinelli e scritto insieme alla giornalista Daniela Palumbo. Una storia che comincia nel 2013, quando due sicari assoldati dal suo ex fidanzato la aggrediscono con. Da quel momento,non si è fermata e ha continuato are la sua storiapiù giovani per evitare che questa spirale di violenza di genere continui.“Ho intrapreso un percorso che, studiando e approfondendo il tema della violenza sulle donne, mi ha permesso di costruire la mia rinascita e rafforzare il mio impegno civile.