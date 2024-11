La Tunisia si ritira dal Campionato Africano delle Nazioni

Leggi su Sportface.it

La Tunisia non parteciperà alle qualificazioni per il CHAN. La Federazione Tunisina di Calcio (Ftf) ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla manifestazione, in seguito a un incontro con i rappresentanti dei club, che hanno votato a favore dell'abbandono della competizione, la cui ottava edizione andrà in scena dal 1 al 25 febbraio in Kenya, Tanzania e Uganda, che saranno poi paesi ospitanti della Coppa d'Africa 2027. "Un programma giudicato troppo fitto dalle Aquile di Cartagine", riferisce la Federazione, che potrebbe incorrere in provvedimenti finanziari per la decisione presa.