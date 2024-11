Linkiesta.it - La storia di Glen Scotia e Loch Lomond

Leggi su Linkiesta.it

Nel mondo del whisky scozzese ladelle distillerie è spesso caratterizzata da un susseguirsi di aperture e chiusure, acquisizioni e passaggi di proprietà, cambi di stile, assetto produttivo e immagine. Il motivo riguarda per lo più l’alternarsi di fasi storiche, tempi di crisi o di prosperità, che hanno reso indispensabili scelte diverse, a seconda delle necessità di mercato che le aziende si sono via via trovate a fronteggiare.Tra fusioni societarie e unioni di brand sotto il cappello di fondi d’investimento e grandi gruppi internazionali, alcune distillerie si sono così trovate accostate, pur provenendo da luoghi e storie completamente diversi. Un esempio sono, due realtà differenti, entrambe importate in Italia da Compagnia dei Caraibi, che, proprio per motivi storici ed economici, si sono trovate a condividere la stessa proprietà.