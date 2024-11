Secoloditalia.it - “La notte delle stelle”, l’arte “bianca” della pizza nel torneo dei campioni dell’impasto

Al “Grand Hotel La Sonrisa” di Sant’Antonio Abate è andata in scena la prima edizione de “La”, evento ideato da “Guida Chef diStellato” del presidente Vincenzo Varlese, per celebrare il talento deiioli e la loro arte, portando orgoglio a coloro che hanno scelto di dedicare la propria vita alla cosiddetta “arte”. «Come esiste una “Guida Michelin” per i ristoranti che rappresentano un simbolo di eccellenza culinaria, così anche iioli con i loro relativi ristoranti meritano di esser premiati attraverso un riconoscimento ufficiale», ha affermato Varlese, pluricampione del mondo per lanapoletana, tra gli applausi degli oltre 70ioli venuti da tutto il mondo, compreso da Dubai e da Melbourne.La serata, condotta da Johnny Parker e Magda Mancuso, ha visto l’assegnazione diaiioli, valide per 12 mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, celebrando l’eccellenza e la maestria dei miglioriioli del mondo.