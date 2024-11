La Fitp lancia il suo inno ‘Di campo in campo’ | disponibile su tutte le piattaforme

Leggi su Sportface.it

La ‘il suo nuovo‘Diin’. Il brano ha debuttato a Malaga, dove azzurre e azzurri hanno trionfato rispettivamente in Billie Jean King Cup e Coppa Davis, ed èda oggi suledigitali. Presentato per la prima volta durante il ‘Grand Opening Show’ delle Nitto ATP Finals di Torino, il brano racconta in poco più di due minuti i valori fondanti della Federazione. Un’opera che non è un semplice rap né una poesia musicata ma qualcosa di nuovo nata per ispirare e risuonare con il pubblico. Il concept si ispira ad una frase iconica di Nelson Mandela: ‘Io non perdo mai. O vinco o imparo’. Il progetto – guidato dalla società Inarea Identity Design con la direzione artistica dei maestri Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello – è un viaggio attraverso i valori dello sport e della vita.