La capolista Saturno Guastalla riceve la GoBasket Derby in Val d’Enza tra Sampolese e Sant’Ilario

Turno casalingo per la(10), solitaria in vetta dopo 5 giornate al girone B di Divisione Regionale 2. La squadra di coach Ferrari gioca alle 21 al PalaChiarelli contro la Go Basket (4), puntando a mantenere il distacco dalle rivali, in particolare dalla(8), che alle 21,15 cerca riscatto ospitando neldella Valuna(6) reduce da due stop di fila, l’ultimo proprio contro la. Alla stessa ora il fanalino Bibbianese (0)l’Heron (4), mentre alle 21,15 a Luzzara (4) arriva l’Lg Castelnovo Monti (2); alle 21,45 l’Icare Cavriago cerca il terzo successo consecutivo ospitando al PalaAeB Campagnola (6), mentre domenica alle 18 è in programma il posticipo tra Gazze Canossa (8), altra pretendente al vertice, e Nubilaria (2). Nel girone C la Berrutiplastics Torre (6) prova a ripartire dopo due turni senza vittorie e la sfida delle 21,30 sul parquet del Nazareno Carpi (0), ancora fermo al palo, è l’occasione giusta; alle 21,45 il Gelso (2) fa visita all’Atletico Borgo Panigale (8), secondo della classe, mentre si giocherà il 10 dicembre iltra Castellarano (8) e Scandiano (4).