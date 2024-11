Oasport.it - Jannik Sinner, slittano ancora i tempi del processo al TAS: non inizierà prima di una data certa

non verrà ascoltato dal TASdi martedì 11 febbraio 2025. Il Tribunale dell’Arbitrato Sportivo ha infatti pubblicato la lista delle udienze previste da oggi fino a quella(ovvero i prossimi due mesi e mezzo) e non compare il nome del tennista italiano: l’agenda è particolarmente intasatadi Natale con diverse questioni calcistiche, è completamente vuota a gennaio e prevede tre appuntamenti nellametà del mese di febbraio.Ricordiamo che la WADA ha presentato un ricorso al TAS per la positività al Clostebol riscontrata al giocatore durante il Masters 1000 di Indian Wells. Il fuoriclasse altoatesino era stato assolto dal tribunale indipendente dell’ITIA, ma l’Agenzia Mondiale Anti Doping non ha ritenuto esaustiva e sufficiente la documentazione fornita, rivolgendosi così all’ente di Losanna.