Secoloditalia.it - In Ucraina mancano militari e Biden spinge Zelensky ad abbassare ancora l’età di reclutamento

Al fronte ucrainole truppe e cosìavrebbe suggerito adil’asticella delper ilda 25 a 18 anni. Lo riporta un articolo del Corriere della Sera, che in merito alla deficienza di soldati nelle trincee prende come fonti le convinzioni deiallo stato Maggiore e su quelli in prima linea. Il problema non è da sottovalutare, perché senza truppe sarebbe difficile continuare a difendersi, madidi 7 anni potrebbe portare scompiglio nella società. Tra i motivi della mancanza di personale nell’esercito, secondo il Corriere, c’è una forte burocrazia di era sovietica così come i rallentamenti all’interno del governo.chiede adidelLa richiesta dirischia di mettere in grande difficoltà, visto che già in primavera l’– secondo le fonti Ansa – aveva abbassatodidai 27 ai 25 anni d’età.