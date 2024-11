Ilrestodelcarlino.it - Il mancato pagamento delle annualità successive alla prima non inficia il procedimento

Il Tribunale di Ascoli Piceno è tornato sul tema dele della possibilità di esperire ildi sfratto. Il Giudice di primo grado marchigiano ha confermato che: "anche a voler ammettere che il rinnovo del contratto di locazione per leall'anno non sia stato registrato presso l'AgenziaEntrate, la parte proprietaria potrà essere sottopostasanzione prevista, ma la mancata registrazione del rinnovo del rapporto locativo non comporta la nullità del contratto, con conseguente possibilità per le proprietarie di intimare lo sfratto stante ildei canoni di locazione mensili da parte della parte conduttrice e dunque a mezzo la procedura speciale regolarmente intrapresa. Peraltro, l'ordinanza 13870/2023 della Cassazione ha stabilito che ildell'imposta di registro per lenon intacca la validità negoziale del contratto di locazione: il principio enunciato dCassazione nell'ordinanza richiamata è il seguente: "ilversamento di alcunedella imposta di registro,a quella iniziale, è sì sanzionato dnormativa fiscale, ma non rileva agli effetti della validità negoziale del contratto cui si riferisce la previsione di nullità di cuinorma dell'articolo 1, comma 346, della legge 311/2004, atteso che essa si riferisceregistrazione originaria del contratto".