Ho preso la scossa nella doccia Turista morta nel B&B la recensione pochi mesi fa

Rileggendo ora quellalasciata su Google cinquefa, appare come un inquietante presagio: una cliente segnalava di aver subito unaelettrica mentre si trovava insua stanza del B&B “Il Covo degli Angioini”, situato in piazza Municipio, nel centro di Napoli. Tragicamente, è proprio lì che è deceduta Emanuela Chirilli, unadi 28 anni proveniente da Lecce, a causa di un incendio che ha coinvolto la struttura durante la notte.Leggi anche: Delitto Sarah Scazzi, la Corte Europea dichiara inammissibile il ricorso della difesa di Cosima e SabrinaLa cliente, che ha assegnato al B&B un punteggio di 2 su 5,suadi cinquefa scriveva: “La camera non era così male, anche se piuttosto rumoreggiante. Il problema principale era il servizio, poiché abbiamo segnalato alla ragazza che ci ha accompagnate un grave inconveniente nel bagno:elettrica al contatto con il rubinetto della