Giornata Mondiale del Suolo | l' analisi di 3Bee sull' uso del suolo nelle città italiane

In occasione delladel2024 (5 Dicembre) , la naturetech companyha realizzato un'approfondita'uso delin alcune, quelle con oltre 200.000 abitanti, tramite la sua Element-E Platform, la prima piattaforma che consente a municipalità, imprese e parchi naturali di monitorare impatti e dipendenze dalla natura per definire una strategia climatica su misura, con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'urbanizzazione e delle attività agricole sulurbano, con particolare attenzione alla permeabilità idrica. Ilè infatti una delle risorse naturali più preziose e vulnerabili, essenziale per la regolazione dei cicli idrici, il sostegno alla biodiversità e la mitigazione del cambiamento climatico. Tuttavia, secondo il rapporto ISPRA 2023, in Italia il consumo dicontinua ad aumentare, con 77 km² persi nel 2022, pari a un incremento del 10% rispetto all'anno precedente.