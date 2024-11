Romadailynews.it - Francia: in arrivo moduli prodotti in Cina per “sole artificiale”

Guangzhou, 29 nov – (Xinhua) – Quarantottodi blocco dello schermo di copertura sono partiti oggi dalla, diretti inper la costruzione del piu’ grande reattore sperimentale a fusione nucleare tokamak del mondo. Partiti dalla citta’ meridionale cinese di Guangzhou, nella provincia del Guangdong, i componenti sono i primi del loro genere destinati al progetto International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), nel sud della. L’impianto, talvolta definito “”, viene costruito da, Unione Europea, India, Giappone, Repubblica di Corea (ROK), Russia e Stati Uniti per testare la fattibilita’ della fusione come fonte di energia pulita e su larga scala. Il tokamak ITER utilizza una gabbia magnetica per confinare, modellare e controllare i plasmi super-caldi per rendere possibili le reazioni di fusione.