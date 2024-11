Inter-news.it - Fonseca: «Quinta difesa come l’Inter e arriva da percorso diverso»

prova a difendere il suo Milan, in merito alla poca invulnerabilità difensiva. Il tecnico tira in ballodi Inzaghi.NUMERI DIFENSIVI – Paulo, in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli, ha voluto sottolineare il bilancio difensivo del suo Milan: «Contro la Juventus la squadra era organizzata difensivamente, in Champions abbiamo sofferto le transizioni avversarie. Prendiamo tanti gol, ma siamo ladel campionato, abbiamo subito tanto quanto Inter o Lazio, meno dell’Atalanta. Vogliamo migliorare e stiamo lavorando per questo».e la sottolineatura sul: Inter e Atalanta diverse– Poisi esprime suldei rossoneri: «Abbiamo iniziato il precampionato con 15 giocatori e i giovani. Siamo stati negli Stati Uniti ed è andato benissimo, ma i reduci dall’Europeo sonoti tardi.