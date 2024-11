Oasport.it - F1, George Russell: “Non abbiamo nulla da perdere, mi sento forte”

Un buon venerdì per. Il pilota Mercedes ha chiuso al secondo posto la sessione di qualifica valida per la Sprint Race del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale F1 2024, proseguendo così la scia di prestazioni positive delle ultime gare, culminate con la vittoria a Las Vegas. Ottima la prestazione del nativo di King’s Lynn, capace di piazzarsi tra le due McLaren, accumulando un ritardo di 63 millesimi su Lando Norris, poleman in 1’21?012, e precedendo l’australiano Oscar Piastri. Una volta arrivato in zona mista, il britannico ha commentato quanto fatto: “Mi sentivo davvero– ha detto Norris – La macchina andava molto bene qui. Ho sgonfiato all’ultima curva e il motore ne ha risentito. Penso che Lando fosse un po’ più veloce”.ha quindi chiosato: “ Nonda, loro puntano al campionato costruttori, quindi cercheremo di partire bene”