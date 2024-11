Ilrestodelcarlino.it - Eolico, l’Unione dei Comuni è contraria

Mercoledì il consiglio della ‘Unione deidella Romagna Forlivese’ ha approvato l’ordine del giorno presentato dal sindaco di Modigliana Jader Dardi sul tema: ‘Area di Montebello - No alle Pale Eoliche’. Sono state condivise le motivazioni già espresse dal consiglio comunale di Modigliana. Nella premessa è stata ricostruita la vicenda del progetto della realizzazione di un impiantoad opera dell’impresa ‘SKI W AB Srl’ con sede in Milano, con otto turbine, alte oltre 200 metri, e opere di connessione ricadenti nei territori di Modigliana, Tredozio e Rocca San Casciano, i cui consigli comunali hanno già votato all’unanimità contro; la Provincia di Forlì-Cesena ha presentato osservazioni con richiesta di integrazione progettuale. "Sono favorevole alle energie rinnovabili – ha commentato Dardi –, ritengo però inadeguato il luogo proposto collocato in una area non ventosa e devastata dalle frane.